ONU pede 'moderação máxima' no Oriente Médio após explosão em navio iraniano

A ONU pediu "moderação máxima" no Oriente Médio após uma explosão registrada nesta terça-feira (6) em um navio iraniano no Mar Vermelho, a qual pode ter sido provocada por Israel, disse o porta-voz da organização Stéphane Dujarric nesta quarta-feira (7).



"Estamos preocupados inclusive se as circunstâncias (do incidente) continuarão sem esclarecimentos, queremos destacar a importância de que as partes interessadas, incluindo os países da região, observem com moderação máxima", afirmou Dujarric, enquanto lamentou um "quarto evento deste tipo na região em pouco mais de um mês".



A ONU pede aos países da área "que se abstenham de tomar medidas que levem a uma escalada e, em particular, que respeitem suas obrigações em virtude do direito internacional", acrescentou.



Teerã anunciou nesta quarta-feira que um "navio comercial" iraniano, o Saviz, que cruzava o Mar Vermelho, foi danificado no dia anterior por uma explosão de origem indeterminada, enquanto a imprensa mencionava um ataque israelense de "represália".



A agência iraniana Tasnim, por sua vez, classificou o Saviz como uma instalação usada pelas Forças Armadas do país e afirmou que foi danificado "pela explosão de minas magnéticas colocadas em seu casco".



Citando uma fonte oficial americana, o jornal americano The New York Times informou que "os israelenses alertaram os Estados Unidos que suas forças atacaram (o Saviz na terça-feira) por volta das 07h30 no horário local".



THE NEW YORK TIMES COMPANY