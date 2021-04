Radiotelescópio europeu revela a juventude de milhares de galáxias

O sistema europeu de radiotelescópio LOFAR revelou, nesta quarta-feira (7), por meio de uma série de estudos, imagens precisas sem precedentes da juventude de dezenas de milhares de galáxias no início do universo.



A rede de radiotelescópios, distribuídos em dez nações europeias e gerando imagens em conjunto, detectou partículas que viajam a velocidades próximas à da luz, aceleradas por eventos como a explosão de supernovas, colisões de aglomerados de galáxias ou a atividade de buracos negros.



"O objetivo do projeto é estudar a formação das galáxias e o funcionamento dos buracos negros em seu centro", explica à AFP o astrônomo Cyril Taza, do Observatório de Paris-PSL.



O cientista é um dos autores de 14 estudos dedicados a este conjunto de dados inéditos do LOFAR, coletados em uma edição especial da revista Astronomy and Astrophysics, publicada nesta quarta-feira.



O trabalho se concentrou em um setor do céu setentrional e com longos períodos de exposição, dez vezes mais longos do que os utilizados para a construção de seu primeiro mapa cósmico em 2019.



"Isso fornece resultados muito mais detalhados. Como quando uma foto é tirada no escuro, quanto mais tempo a imagem fica exposta, detalhes que não são vistos começam a ser detectados", diz Cyril Taza.



Cerca de três bilhões de anos após o Big Bang, houve "algo como fogos de artifício", com um "pico de formação de estrelas e atividade de buracos negros" em galáxias jovens, acrescenta o astrônomo.



A luz produzida naquela época nessas galáxias atinge a Terra agora, quase 11 bilhões de anos depois, e nos permite ver o que estava acontecendo.



O LOFAR detecta essa atividade indiretamente, rastreando a energia liberada pela galáxia, que é acelerada por supernovas, as estrelas que explodem ao final do seu tempo de vida.



"Quando uma galáxia forma estrelas, muitas explodem ao mesmo tempo, o que acelera as partículas a níveis de energia muito elevados e as galáxias começam a irradiar" na faixa de ondas de baixa frequência que o LOFAR observa, explica o astrônomo.



Esses dados, somados à detecção em outras extensões do espectro eletromagnético - infravermelho, visível, raios X e gama - devem permitir um melhor entendimento da evolução do Universo.