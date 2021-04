O rei Abdallah II da Jordânia declarou nesta quarta-feira (7) que "a sedição" supostamente liderada pelo seu meio-irmão, o príncipe Hamza, acabou e que o príncipe se encontra "sob sua proteção", no Palácio Real.



"Posso garantir que a sedição foi cortada pela raiz. O desafio desses últimos dias não foi o mais perigoso para a estabilidade do país, mas foi o mais doloroso para mim", disse em uma mensagem lida em seu nome na televisão pública.



"(O príncipe Hamza) se comprometeu com a família (hachemita) a seguir o caminho de seus pais e avós, a ser fiel à sua mensagem e colocar o interesse de Jordânia, sua Constituição e suas leis acima de qualquer outra consideração", diz a mensagem.