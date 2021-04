Silvio Berlusconi volta a ser hospitalizado

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 84 anos, foi hospitalizado pela segunda vez em duas semanas, informaram nesta quarta-feira (7) fontes de seu partido, Força Itália (FI).



Berlusconi foi internado na terça-feira à tarde em Milão, de acordo com uma fonte.



O bilionário magnata das comunicações e líder da direita passava por uma série de exames de rotina e os médicos decidiram interná-lo para submetê-lo a mais exames.



A agência de notícias AGI informou que Berlusconi deve receber alta ainda na quarta-feira.



O empresário teve diversos problemas de saúde nos últimos meses.



Desde 2006 ele tem um marca-passo e no ano passado superou o coronavírus, pelo qual foi internado no hospital San Raffaele de Milão, com pneumonia.



Em janeiro ele voltou a ser hospitalizado durante alguns dias em Mônaco por arritmias cardíacas.



Há duas semanas, Berlusconi passou vários dias em uma clínica de Milão para uma série de controles médicos programados.