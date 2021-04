Reino Unido lança novo órgão regulador voltado para ações anticompetitivas

O Reino Unido lançou um novo órgão regulador voltado para a monitoração de alegações de comportamento anticompetitivo entre as maiores empresas de tecnologia do mundo, acrescentando outra agência em uma lista crescente de vigilantes que examinam como as big techs usam seu peso de mercado.



A nova Unidade de Mercados Digitais britânica terá a tarefa de garantir que empresas como Facebook e a Google, da Alphabet, não explorem qualquer domínio de mercado para impedir a concorrência, segundo as autoridades locais. O órgão foi revelado no ano passado, mas lançada oficialmente nesta terça-feira,6, ainda que com poderes limitados no início.



A unidade não poderá cobrar multas até que o Parlamento aprove a legislação que rege seu poder de fiscalização, uma estrutura legal que deve estar em vigor no próximo ano. Enquanto isso, a agência está contratando funcionários e começará a elaborar o que se tornaria um código de conduta juridicamente vinculativo para as empresas assim que a legislação for aprovada.



O organismo do Reino Unido surge em meio à maior expansão da regulamentação de tecnologia global em anos. A Europa frequentemente lidera o controle de empresas de tecnologia, mas Washington e Pequim começaram recentemente a aumentar seu próprio escrutínio. Os EUA entraram com dois importantes processos antitruste contra o Google e o Facebook em dezembro.



Fonte: Dow Jones Newswires.