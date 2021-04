EUA: mesmo com reconciliação, pacote ainda enfrentará desafios no Senado

Algumas medidas do pacote de infraestrutura de US$ 2 trilhões do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, podem enfrentar obstáculos no Senado americano. Determinadas regras da Casa limitam o tipo de legislação que os congressistas podem aprovar sem apoio da oposição.



Embora Biden e os democratas tenham dito que esperam passar o plano de investimento em obras com apoio bipartidário, muitos republicanos criticaram o aumento de impostos corporativos contido na proposta. A resistência da oposição a algumas medidas aumentou a probabilidade de o partido do presidente americano usar a resolução orçamentária chamada de reconciliação para passar o pacote. O dispositivo permite a aprovação de leis no Senado por maioria simples.



As perspectivas para o plano de investimentos de Biden melhoraram nesta segunda-feira, 5, quando a conselheira independente do Senado, Elizabeth MacDonough, deu um parecer favorável ao uso da reconciliação para a tramitação de novas leis neste ano. Mas mesmo que os democratas possam empregar o processo com mais frequência, as medidas aprovadas pela reconciliação ainda precisarão obedecer a uma série de regras da Casa. Isso pode significar que várias medidas, incluindo regras trabalhistas e um padrão de eletricidade limpa, podem ter que ser removidas ou alteradas no texto final, de acordo com legisladores e assessores. Fonte: Dow Jones Newswires