EUA proíbe entrada de legislador paraguaio por 'corrupção significativa'

Os Estados Unidos proibiram nesta terça-feira (6) a entrada no país do legislador paraguaio Ulises Quintana, governador do Partido Colorado, acusando-o de participar em grandes atos de corrupção e de estar envolvido com o crime organizado transnacional.



"Hoje anuncio a designação pública de um representante na Câmara Baixa da Legislatura paraguaia, Ulises Rolando Quintana Maldonado, devido à sua participação na corrupção significativa", disse o chefe da diplomacia americana Antony Blinken.



"O senhor Quintana participou de atos que facilitaram o crime organizado transnacional, prejudicaram o Estado de Direito e obstruíram a confiança da população nos processos públicos do Paraguai", acrescentou em uma declaração.



O secretário de Estado americano tem o poder por lei de impedir a entrada no país de um representante de um governo estrangeiro e de seus familiares imediatos pela "sua participação direta ou indireta" em atos de corrupção.



A proibição de entrada nos Estados Unidos para Quintana também envolve sua esposa, Mirtha Beatriz Esperanza Fariña Velausteguiz.



Esta decisão "reafirma o compromisso dos Estados Unidos de combater a corrupção no Paraguai, a região da fronteira tripla (paraguaia, argentina e brasileira) e em nível mundial", concluiu Blinken.