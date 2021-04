EUA/Psaki: todos os adultos poderão receber vacina a partir de 19 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará nesta terça-feira, 6, que todos os adultos residentes no país estarão elegíveis para receber a primeira dose da vacina a partir de 19 de abril, confirmou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em coletiva de imprensa nesta terça-feira. A informação foi revelada mais cedo pela CNN. Biden tem pronunciamento marcado para as 16h45 de Brasília.



Psaki ressaltou que o isso não significa que todos os adultos serão vacinados até a data, nem que o calendário de imunização foi antecipado. Segundo ela, o anúncio servirá para trazer "clareza" à população e pressionar os governos estaduais a garantir a possibilidade de vacinação de todos os adultos até o próximo dia 19.



A porta-voz também informou que os EUA atingiram 150 milhões de cidadãos imunizados ao menos com a primeira dose, marca que será destacada por Biden no discurso desta tarde.