França aplaude proposta dos EUA sobre imposto a empresas

A França aplaudiu, nesta terça-feira (6), a proposta dos Estados Unidos a favor de um acordo global sobre a renda do setor empresarial e pediu que se "aproveite esta oportunidade histórica".



"Um acordo global sobre a tributação internacional está agora ao nosso alcance", disse o ministro da Economia, Bruno Le Maire, que "acolheu com satisfação" a proposta americana.



"Esperamos poder avançar também com (a secretária do Tesouro) Janet Yellen sobre a tributação dos serviços digitais para alcançar um acordo global em nível da OCDE no próximo verão", acrescentou Le Maire em declarações à AFP.



Os Estados Unidos querem pressionar seus sócios internacionais para conseguir um acordo sobre um imposto mínimo sobre as empresas, seja qual for o país onde estão instaladas.



"Trabalhamos com os países do G20 para chegar a um acordo sobre uma taxa mínima de imposto sobre as empresas", declarou Yellen, na segunda-feira.



Segundo ela, o objetivo é pôr fim à corrida dos países para atrair empresas para seus territórios.