O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará nesta terça-feira que todos os adultos do país serão aptos para receber vacinas contra a covid-19 até 19 de abril, vários dias antes do já ambicioso objetivo anterior, informou uma fonte do governo.



O presidente democrata fará o anúncio nas próximas horas, indicou um alto funcionário do governo, que preferiu não ser identificado. O prazo fixado anteriormente era 1º de maio.