Polícia da Holanda anuncia detenção de suspeito de roubar um Van Gogh

Um homem de 58 anos suspeito de ter roubado uma obra de Vincent Van Gogh e outra de Frans Hals em museus no ano passado foi detido nesta terça-feira (6), anunciou a polícia holandesa.



As obras, respectivamente nomeadas "Jardim Paroquial de Nuenen" e "Dois jovens rindo", não foram encontradas, declarou a polícia em um comunicado.



O suspeito, natural de Baarn, centro da Holanda, foi detido pela manhã em sua casa, acrescentou a polícia, que classifica esta detenção como uma "etapa importante" na investigação.



A pintura de Van Gogh foi roubada em 30 de março de 2020 do museu Singer Laren, localizado a cerca de 30 km de Amsterdã, que estava fechado devido à pandemia de covid-19.



O valor da obra está estimado entre 1 milhão e 6 milhões de euros (1,2 e 7,2 milhões de dólares) segundo Arthur Brand, um especialista de arte holandesa.



O quadro do pintor Frans Hals foi roubado - pela terceira vez - cinco meses mais tarde no museu Hofje van Mevrouw van Aerden de Leerdam.



Essa obra já foi roubada neste mesmo museu em 2011 e 1988 e recuperada seis meses e três anos depois respectivamente.