O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou a perspectiva para a economia do Brasil este ano, projetando um crescimento de 3,7% após a dura recessão do ano passado, com uma melhora também para a América Latina, que expandirá 4,6%.



Em seu último informe de "Perspectivas da economia mundial" (WEO, na sigla em inglês), o FMI advertiu que as perspectivas de longo prazo para a América Latina "continuam dependendo do rumo que a pandemia tomar".