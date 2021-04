O Irã considerou "promissoras" as declarações de autoridades dos Estados Unidos que sugerem a suspensão das sanções pelo programa nuclear de Teerã, no momento em que começam as negociações em Viena para redirecionar o acordo de 2015.



"Consideramos esta posição realista e promissora. E esta posição poderia ser o início da correção do mau processo que levou a diplomacia a um beco sem saída", disse Ali Rabii, porta-voz do governo, em uma entrevista coletiva em Teerã.