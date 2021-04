Palestino morto por tiros de soldados israelenses na Cisjordânia

Um palestino foi morto nesta terça-feira (6) por tiros de soldados israelenses na Cisjordânia ocupada, em uma localidade ao norte de Jerusalém, quando circulava em seu carro, informaram o ministro da Saúde palestino e a agência oficial de notícias.



O exército israelense afirmou que o veículo tentou "atropelar um grupo de soldados que estavam em um posto de controle ao sul de Ramallah".



Um cidadão "morreu depois de ter sido atingido por tiros em Bir Nabala e sua mulher foi ferida com um tiro nas costas", afirmou o ministério da Saúde.



O incidente aconteceu no momento em que o casal estava em seu carro, afirmou a agência oficial palestina Wafa, que identificou a vítima fatal como Osama Sidqi Mansur, de 42 anos.



O exército israelense informou que o incidente aconteceu em um posto de controle temporário estabelecido pelo exército na região.



"Os soldados no posto de controle viram um veículo parar e de repente acelerar em direção a outro grupo de soldados que trabalhavam na área, de uma maneira que colocou suas vidas em perigo", afirma um comunicado.



"Os soldados responderam e abriram fogo para evitar a ameaça", completa a nota.