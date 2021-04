As cotações do petróleo caíram fortemente nesta segunda-feira, após o fim de semana prolongado, em um mercado que absorve a decisão anunciada na semana passada pelos principais exportadores de aumentar progressivamente a produção.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou em Londres a 62,15 dólares, queda de 4,18%. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em maio caiu 4,56%, a 58,65 dólares.



As perdas de hoje tiveram quase a mesma amplitude dos ganhos de quinta-feira, destacou Robbie Fraser, da Schneider Electric.



