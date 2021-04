Os Estados Unidos vão impulsionar no G20 um acordo global sobre um imposto à renda empresarial, informou nesta segunda-feira (5) a secretária do Tesouro Janet Yellen, uma semana após a apresentação de um plano de infraestrutura financiado por aumentos de impostos empresariais em seu país.



"Juntos podemos usar este imposto mínimo global para garantir que a economia prospere com base em uma maior igualdade de condições de tributação para as empresas multinacionais, e que se impulsione a inovação, o crescimento e a prosperidade", afirmou Yellen em um discurso no centro de estudos Council on Global Affairs de Chicago.