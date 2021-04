Birmaneses desafiam junta militar com aplausos

Grupos birmaneses aplaudiram nas ruas, nesta segunda-feira (5), as facções étnicas armadas do país que se opuseram à junta em uma nova forma de desafiar o regime militar e sua repressão mortal.



Mais de 560 civis foram mortos pelas forças de segurança em Mianmar desde o golpe de 1º de fevereiro que depôs o governo de Aung San Suu Kyi, informa a Associação para Ajuda a Presos Políticos (AAPP).



O saldo pode, no entanto, ser muito maior. Cerca de 2.700 pessoas foram presas, e muitas foram dadas como desaparecidas.



Apesar disso, a mobilização pró-democracia persiste, com dezenas de milhares de trabalhadores em greve, e setores inteiros da economia, paralisados.



Agora, para evitar as represálias, os manifestantes inventam novas formas de protesto.



Nesta segunda, convidaram o povo birmanês a aplaudir os grupos étnicos rebeldes que os apoiam.



Nas ruas de Sagaing (centro), um grupo de mulheres, de saia típica, saiu às ruas para aplaudi-los por cinco minutos, segundo imagens divulgadas nas redes sociais. Outras ações semelhantes se repetiram em várias partes do país.



No dia anterior, dez das principais facções armadas, que haviam assinado um acordo de cessar-fogo com o Exército em 2015, expressaram seu apoio ao movimento antigolpe.



"Os militares violaram o processo de paz", disse hoje à AFP o general Yawd Serk, à frente de um desses grupos, o Conselho de Restauração do Estado Shan.



"Não estamos dizendo que o acordo nacional de cessar-fogo foi quebrado, ele está suspenso", acrescentou.



Os manifestantes voltaram às ruas nesta segunda-feira em várias áreas, como Mandalay (centro), segunda cidade do país.