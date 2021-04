Grécia reabre comércio, apesar de alto nível de casos de covid-19

A Grécia flexibilizou, nesta segunda-feira (5), as restrições impostas contra a pandemia, com a reabertura de lojas do varejo, apesar do alto nível de contágios e de mortes por covid-19.



O governo busca "descomprimir as pessoas, à medida em que o clima melhora, e frear a deterioração da economia, fortemente afetada pela redução do turismo.



Os clientes devem marcar hora antes de ir às lojas e serão autorizadas apenas até 20 pessoas ao mesmo tempo.



Os críticos da reabertura afirmam que os novos casos do vírus crescem a um ritmo de 3.000 ao dia.



A Grécia registrou mais de 275.000 casos de coronavírus e cerca de 8.300 mortes desde o início da pandemia, incluindo quase 150 durante o fim de semana.