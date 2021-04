Rússia estende por mais um mês desaceleração do Twitter

As autoridades russas anunciaram, nesta segunda-feira (5), que a desaceleração da rede social americana Twitter - à qual havia ordenado que suprimisse conteúdos considerados "ilegais' - continuará até meados de maio, mas seu bloqueio não está mais no horizonte.



O órgão regulador russo de Internet e de comunicação, Roskomnadzor, suprimiu "cerca de 1.900 das 3.100 mensagens", com conteúdos "ilegais" sobre drogas, suicídio e pornografia infantil. Por esse motivo, decidiu não bloquear a rede social em meados de abril.



A agência acrescenta, contudo, que "a limitação do tráfego do Twitter" vai-se prolongar até 15 de maio. Nesta data, a rede deverá ter apagado todos os conteúdos considerados ilegais.



Na sexta-feira, o Twitter foi condenado na Rússia a pagar três multas, em torno de US$ 116.000 no total, por não ter suprimido mensagens de convocação aos protestos da oposição.



