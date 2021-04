Austrália anuncia libertação de dois nacionais detidos em Mianmar

Dois cidadãos australianos detidos em Mianmar desde o final de março foram soltos e partiram de Yangon, a capital econômica do país - informou o Ministério das Relações Exteriores da Austrália nesta segunda-feira (5).



Os consultores de negócios Matthew O'Kane e Christa Avery, que tem dupla cidadania canadense-australiana, foram postos sob prisão domiciliar quando quiseram deixar o país no final de março.



Durante o período de detenção, tiveram acesso a aconselhamento consular das autoridades australianas, acrescentou a mesma fonte.



"Fornecemos apoio para sua saída de Yangon em 4 de abril", disse um porta-voz do Ministério em um comunicado.



Um terceiro australiano, o economista e professor universitário Sean Turnell, conselheiro de Aung San Suu Kyi, continua atrás das grades. Ele foi preso uma semana após o golpe de 1º de fevereiro.



Sean Turnell foi o primeiro cidadão estrangeiro a ser detido depois do golpe que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi.



Ele está sendo investigado pela junta militar por suspeita de crimes de migração e envolvendo segredos de Estado.



A Austrália suspendeu a cooperação militar com Mianmar e aconselha seus cidadãos a deixarem o país.