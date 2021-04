Sobe para 26 número de mortos em naufrágio de balsa em Bangladesh

Pelo menos 26 pessoas morreram no domingo (4) no naufrágio de uma balsa que transportava cerca de 50 passageiros - informam autoridades locais nesta segunda-feira (5).



"O balanço é de 26 mortos. Encontramos 21 corpos no barco", que foi tirado da água ao meio-dia, disse à AFP Mustain Billah, uma autoridade local.



Com cerca de 50 passageiros a bordo, a balsa "Sabit Al Hasan" naufragou após se chocar com outro barco no centro de Bangladesh.



A embarcação afundou no rio Shitalakhsya por volta das 18h (9h de Brasília), após ter zarpado da cidade de Narayanganj, a 20 quilômetros da capital, Daca, com destino ao distrito vizinho de Munshiganj, relataram funcionários do governo local.



As buscas por eventuais sobreviventes continuam.



Um membro da polícia local disse à AFP que a balsa transportava muitos passageiros ansiosos para deixar Narayanganj, depois que o governo decretou um confinamento nacional de sete dias a partir de segunda-feira para lidar com o recente aumento de casos de covid-19.



Os acidentes com balsas são frequentes em Bangladesh, país localizado em um delta atravessado por centenas de rios.



Milhões de pessoas dependem das balsas para se locomover, especialmente na região costeira do sul do país, mas as embarcações costumam estar sobrecarregadas e navegam em más condições.



Em junho do ano passado, pelo menos 32 pessoas morreram no naufrágio de uma balsa que colidiu com outro barco em Daca.