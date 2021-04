Salvadorenha morta no México é sepultada

A salvadorenha Victoria Salazar, que morreu no México depois de ser subjugada pela polícia, foi sepultada neste domingo em um cemitério da cidade de Sonsonate (sudoeste) na presença de familiares e amigos.



O caixão com os restos mortais de Victoria foi transportado em um carro branco de uma funerária de Sonsonate, 66 km a sudoeste de San Salvador, para um cemitério particular em La Generosa, nos arredores da cidade.



"Neste dia, a família deu a Victoria um enterro cristão e amigos próximos compareceram ao funeral", explicou à AFP um porta-voz da Casa Presidencial, cujo governo do presidente Nayib Bukele deu apoio à repatriação do corpo da mulher do México.



A vítima, que morava no México há cinco anos, morreu no dia 27 de março depois de ser dominada pela polícia em Tulum, um resort no Caribe mexicano. Ele tinha duas filhas, de 15 e 16 anos.



Na tarde de sábado, a promotoria do estado mexicano de Quintana Roo, onde fica Tulum, informou que os quatro policiais suspeitos da morte de Victoria, entre eles uma mulher, foram formalmente acusados após terem sido capturados no dia em que ocorreram os fatos.



O juiz encarregado do caso determinou que a promotoria havia apresentado elementos suficientes para "comprovar a provável participação dos quatro policiais no crime de feminicídio", e por isso foi determinada sua prisão preventiva.



A família da vítima havia pedido que sua morte não ficasse impune e o governo salvadorenho lhe deu assistência.