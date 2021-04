COVID-19: Colômbia reforça toque de recolher por aumento de casos no país

(foto: Reprodução)

O presidente da Colômbia, Iván Duque, reforçou neste domingo (04/04) o toque deque impôs recentemente nas cidades com maior ocupação hospitalar para conter uma nova onda de infecções e mortes por COVID-19.As pessoas terão deem casa das 18h às 6h nos municípios onde a ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) seja superior a 85%, e a partir das 20h00 nos casos em que ultrapassar os 80%."A situação epidemiológica do país piorou em alguns municípios nas últimas(...) há o risco de uma nova ascensão nacional", alertou o presidente em comunicado público.A partir de segunda-feira (05/04) a 19 de abril, as medidas afetarão cerca de 4,7 milhões de pessoas nas cidades de Medellín, Barranquilla e Santa Marta, onde adas UTI ultrapassa 85%, e 2,2 milhões de habitantes de Cali, onde 80% dos leitos dessas unidades estão ocupados.Por enquanto, a nova restrição não afetará os oito milhões dede Bogotá, já que suas UTIs têm 65% de ocupação."Vemos com preocupação (...) como vários países latino-americanos têm visto sua capacidade de resposta no sistema de saúde se exacerbar", disse o, que em 23 de março impôs toque de recolher a partir das 22h00 até 0h00 com critérios semelhantes.No entanto, as infecções e mortes pelo vírus continuarame há preocupação com o efeito do feriado religioso da Semana Santa, data de importante atividade turística na Colômbia.Duque pediu aos que viajaram durante a semana que se isolassempor sete dias após seu retorno.Até o momento, o país administrou pelouma dose da vacina anticovid a 2,4 de seus 50 milhões de habitantes.A Colômbia é o segundo país que mais registra casos dena América Latina (2.437.197), atrás do Brasil, e o terceiro com mais mortes (63.932), depois do gigante sul-americano e do México.