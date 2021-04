A reformista Vjosa Osmani foi eleita, neste domingo (4), presidente do Kosovo pelos deputados, confirmando a chegada ao poder de uma classe política de nova geração que se declara determinada a combater a corrupção.



A advogada de 38 anos obteve 71 votos dos 82 deputados presentes, segundo contagem oficial.



"Constato que a Assembleia da República do Kosovo elegeu a Sra. Vjosa Osmani-Sadriu presidente da República", declarou o presidente do Parlamento, Glauk Konjufca.