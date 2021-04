Bulgária tem dia de eleições parlamentares e governo atual pode ser reeleito

A Bulgária registra neste domingo um dia de eleição parlamentar, após meses de protestos anticorrupção e em meio ao aumento do número de infecções por coronavírus. Apesar da queda na popularidade, as sondagens indicam que o atual primeiro-ministro, Boyko Borisov, tende a liderar a votação, podendo conquistar o seu quarto mandato. Os resultados serão anunciados ainda hoje, após o encerramento da eleição.



As últimas pesquisas eleitorais feitas no país sugeriram que, embora o parlamento esteja fragmentado, com parte lutando para eleger um novo governo, o partido de Borisov ainda deve terminar com a maioria dos assentos. De acordo com as pesquisas, o partido do governo atual estava de cinco a dez pontos percentuais à frente de seu principal adversário, o Partido Socialista Búlgaro, mas longe de obter a maioria absoluta necessária para governar sozinho.



Além disso, autoridades esperam que menos búlgaros compareçam nas votações, em razão do aumento da propagação da covid-19. Isso poderia beneficiar os parlamentares em exercício.