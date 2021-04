Seis militares venezuelanos morrem em operações na fronteira com a Colômbia

A explosão de uma granada deixou neste sábado (3) dois militares mortos durante uma operação que as Forças Armadas da Venezuela executam na fronteira com a Colômbia, elevando a seis o número de militares mortos, segundo um boletim oficial e fontes militares.



Com estas mortes, totalizam seis os militares venezuelanos mortos em operações das Forças Armadas da Venezuela na fronteira com a Colômbia contra "grupos irregulares armados colombianos" desde 21 de março, quando foram registrados fortes confrontos na região, reportados pelas autoridades dos dois países.



Um cabo morreu após a "detonação de uma granada" dentro de um morteiro que apontava "para alvos da dissidência das Farc - Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia-, no setor de El Ripial, próximo a La Victoria, Edo. Apure" (oeste, na fronteira com a Colômbia), indica o boletim ao qual a AFP teve acesso.



Momentos depois morreu no hospital militar de San Cristóbal, no estado de Táchira, um primeiro tenente que estava entre a dezena de militares feridos no incidente, segundo fontes militares.



Também foram registrados nove "terroristas" mortos em Apure, elevando a 15 o total de mortos, assim como 30 feridos, de acordo com o governo venezuelano.



O presidente Nicolás Maduro, admitiu a possibilidade de que dissidentes da desmobilizada guerrilha das Farc possam ser responsáveis por enfrentamentos com militares e ataques contra alvos civis na fronteira colombiano-venezuelana.



Os dois países, que têm uma porosa fronteira comum de 2.200 km, romperam relações depois que o governo de Iván Duque reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, em janeiro de 2019.