Professor sul-coreano pioneiro dos veículos autônomos

Décadas antes das gigantes Tesla e Google mergulharem na corrida dos veículos autônomos, um professor sul-coreano aperfeiçoou um veículo sem motorista, que testou em vários países antes de abandonar sua pesquisa.



O carro de Han Min-hong, de 79 anos, surgiu em 1993, uma década antes da criação da Tesla por Elon Musk.



Dois anos depois, sem ninguém ao volante, seu veículo percorreu a rodovia mais movimentada do país ao longo dos 300 quilômetros que separam Seul da cidade portuária de Busan.



Um computador de escritório equipado com tela e teclado ficava no banco do motorista, enquanto Han ficava no banco de trás.



"Foi extraordinário", lembra o inventor que, com a sua equipe de entusiastas, dedicou horas a este "projeto inédito".



Na época, a Coreia do Sul, mais inclinada à indústria pesada, ainda estava longe de se tornar a potência tecnológica atual.



Seus projetos eram vistos como arriscados. Alguns se preocupavam se ele tinha seguro de vida e se sua esposa estava ciente de suas "atividades malucas".



- "Audaz e arriscado" -



O professor estava tão convencido de que seus carros eram seguros que quase nunca colocava o cinto de segurança.



O governo, que não via interesse em seu projeto, parou de financiar suas pesquisas na Universidade da Coreia.



Hoje, a empresa de veículos elétricos de Elon Musk é um mastodonte, enquanto Han tem apenas um funcionário em sua pequena empresa em Yongin, sul de Seul, onde desenvolve sistemas de alerta para veículos autônomos.



Musk é "formidável e excepcional", diz Han, com admiração.



Mas ele lamenta que sua invenção poderia ter facilitado a Coreia do Sul dominar esse setor hoje.



Raj Rajkumar, professor de engenharia do Instituto de Robótica da Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, observou para a AFP as imagens da década de 1990.



Para ele não há dúvida de que "fazem parte dos melhores trabalhos feitos em veículos autônomos naquela época".



"O professor e seu colega nem sequer se sentavam no lugar do motorista", era "muito ousado e arriscado", segundo ele.



Na sua opinião, é lamentável que o financiamento do projeto tenha cessado, porque "olhando agora, certamente não foi uma decisão razoável".



A Universidade da Coreia chama Han de "pioneiro e herói no cenário internacional de inteligência artificial".



O professor também concebeu o primeiro sistema de navegação automotiva da Coreia do Sul e um mini-helicóptero que prenunciava drones.



- Gênio -



Ele é considerado em seu país um gênio à frente de seu tempo e os vídeos da década de 1990 foram vistos mais de 1,5 milhão de vezes desde sua publicação no YouTube em fevereiro passado.



Os veículos autônomos são agora o assunto de uma acirrada disputa tecnológica. Gigantes como a Alphabet, controladora do Google, gastam bilhões de dólares nesse mercado promissor.



No ano passado, a Tesla anunciou que estava "muito perto" do nível 5 para a tecnologia de direção autônoma, que corresponde à autonomia completa.



Para Han, esse é um nível comparável ao alcançado por seu trabalho nos anos 1990.



"Como o Tesla é considerado o melhor carro do mundo, se a ocasião se apresentar, gostaria de comparar nossa tecnologia com a sua", acrescentou.



O sonho seria ver os dois modelos dirigindo pela Bugak Skyway, uma estrada estreita e sinuosa que passa sobre uma montanha no norte de Seul.



"Claro que a Tesla investiu muito nos testes, por isso é possível que essa tecnologia seja mais sofisticada", pondera.



"Mas não deve haver muitas diferenças no funcionamento básico", acrescentou.



No entanto, para ele, a tecnologia tem seus limites: a verdadeira autonomia de direção é quase inatingível, pois os veículos não se adaptam tão bem quanto os humanos a situações imprevistas.



Para Han, os veículos autônomos serão amplamente utilizados para o transporte de mercadorias e não tanto para o transporte de pessoas.



