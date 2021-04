O presidente americano, Joe Biden, disse estar "devastado" com o ataque perto do Capitólio, que deixou um policial morto e outro ferido nesta sexta-feira (2).



"Jill (a primeira-dama) e eu ficamos com o coração partido quando soubemos do violento ataque contra um controle de segurança do Capitólio dos Estados Unidos", declarou o presidente em um comunicado, no qual informou ter determinado o hasteamento a meio mastro da bandeira americana na Casa Branca.