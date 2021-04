Mais de 24 mil mortos pela covid-19 na Rússia em fevereiro

A agência de estatísticas russa anunciou, nesta sexta-feira (2), que 24.369 pessoas morreram de problemas relacionados à covid-19 em fevereiro, um número 35% menor do que no mês anterior.



De acordo com a Rosstat, 14.171 pessoas perderam a vida diretamente para o coronavírus. Para outras 7.793 pessoas, que testaram positivo, o vírus não foi a principal causa de sua morte. No caso de outras 2.405 pessoas, a covid-19 é suspeita de ter sido a principal causa da morte, mas testes adicionais são necessários.



Em janeiro, 37.878 pessoas morreram devido à covid-19, de acordo com um novo balanço revelado nestaa sexta-feira pela Rosstat, revisado para cima.



Essa cifras elevam o número de mortes relacionadas ao novo coronavírus desde o começo da pandemia na Rússia para mais de 224.000. A agência nacional de estatísticas registrou mais de 160.000 em 2020. É um número muito superior ao dos saldos diários divulgados pelas autoridades, que levaram em conta apenas os óbitos de covid declarados em autópsia, cujo número chega a 99.633 até o momento.



Autoridades garantem que a epidemia está diminuindo no país. A Rússia, que já registrou oficialmente 4,5 milhões de casos, luta para vacinar toda a população, cerca de quatro meses após liberar sua vacina, a Sputnik V. Apenas 4 milhões de habitantes receberam as duas doses e outros 2 milhões, a primeira, ou 4% dos 145 milhões de russos.