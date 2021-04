EUA: Senadores agradecem forças de segurança e afirmam estar fazendo orações

Congressistas americanos se expressaram sobre o incidente no Capitólio na tarde desta sexta-feira, 2, em especial agradecendo às forças de segurança. O líder da oposição republicana no Senado, Mitch McConnell, afirmou que "ainda estamos entendendo o que está acontecendo", mas agradeceu os esforços dos primeiros que responderam à ocasião, escreveu em seu Twitter.



Em mensagem semelhante, o senador Jim Scott afirmou que sua equipe estava a salvo, e indicou que suas orações estavam com as equipes de segurança, na mesma rede social.



O senador republicano Ted Cruz afirmou estar rezando pela recuperação dos oficiais feridos durante a ocasião, em comentário a uma matéria cobre o incidente no Twitter. O democrata Dick Durbin também usou a rede social para afirmar que suas preces estão voltadas para a área, e agradeceu às forças de segurança do Capitólio.