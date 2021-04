EUA: Líder da maioria do Senado reage à morte de policial: 'de coração partido'

O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, disse nesta sexta-feira, 2, que "está de coração partido" pela morte de um policial que patrulhava a região do Capitólio, em Washington, quando foi atacado por um motorista. "Estou orando pelo policial ferido e sua família", escreveu, em publicação no Twitter.



O senador democrata agradeceu à Polícia do Capitólio e as profissionais envolvidos na resposta ao incidente.