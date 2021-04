Médicos continuam cirurgia durante incêndio e salvam o paciente na Rússia

O hospital foi construído em 1907 e o fogo se espalhou pela madeira no telhado (foto: Ministério para Situações de Emergência/AFP)

Depois de operado, o paciente foi transferido para outro hospital em Blagoveshchensk, na Rússia (foto: Ministério para Situações de Emergência/AFP)

Médicos russos realizaram umaem um paciente com o peito aberto em um hospital em chamas em Blagoveshchensk, nesta sexta-feira, 2/4. Para continuar operando, os cirurgiões instalaram um cabo elétrico de fora e ventiladores para tirar a fumaça da sala, disseram as equipes de resgate."Não podíamos interromper a operação, aquela pessoa tinha que ser salva e fizemos tudo no mais alto nível. A operação foi concluída completamente e sem dificuldades", disse o cirurgião Valentin Filatov ao canal de televisão Rossiya 24.obrigou 128 pessoas a serem retiradas do hospital, mas os cirurgiões que estavam trabalhando decidiram ficar até o fim da operação. A equipe que realizou a cirurgia tinha oito pessoas."Não houve momento de", disse a enfermeira Antonina Smolina, da equipe cirúrgica. "O controle do incêndio foi complicado pelo fato de que o fogo estava ativo em toda a superfície, ou seja, 1.600 metros quadrados", explicou Konstantin Rybalko, vice-diretor do Serviço de Situações de Emergência da região.Após a operação, a equipe médica esvaziou o local em chamas e o paciente foi transferido para outroda cidade.A clínica foi construída há mais de um século, em 1907, e o fogo se espalhou através da madeira no telhado. Ninguém se feriu. As autoridades municipais anunciaram que vão homenagear a equipe médica e os bombeiros.