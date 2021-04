Para ministro saudita, acordo de normalização com Israel seria 'muito benéfico'

O ministro saudita das Relações Exteriores, Fayçal bin Farhan, afirmou que um acordo de normalização com Israel seria "muito benéfico" para o Oriente Médio, mas que isso depende dos avanços no processo de paz israelense-palestino.



Em virtude dos chamados Acordos de Abraão, quatro países árabes - Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão - aceitaram em 2020 normalizar suas relações diplomáticas com Israel, que espera que a Arábia Saudita siga seus passos.



"Penso que a normalização do estatuto de Israel na região teria um impacto formidável", declarou o príncipe Bin Farhan em entrevista na quinta-feira à emissora americana CNN.



"Isso seria muito benéfico ao mesmo tempo nos campos econômico, social e do ponto de vista da segurança", acrescentou.



Mas, ele afirmou que qualquer acordo com a Arábia Saudita "depende muito dos avanços do processo de paz" israelense-palestino, que está bloqueado.



Uma profunda desconfiança comum em relação ao Irã contribuiu para aproximar nos últimos anos Israel e os países do Golfo, entre eles a Arábia Saudita.



Segundo fontes de Jerusalém, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez uma viagem sigilosa no fim de novembro à Arábia Saudita para falar de uma possível normalização, com o chefe da diplomacia americana na época, Mike Pompeo, e o príncipe-herdeiro do reino, Mohamed Bin Salman.



Riade desmentiu que o encontro tenha ocorrido.