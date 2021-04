Curdos prendem 125 supostos membros do EI em campo no nordeste da Síria

As forças curdas na Síria anunciaram nesta sexta-feira (2) que detiveram 125 supostos membros do grupo extremista Estado Islâmico (EI) após uma operação no campo de Al Hol para deslocados, cenário recente de vários assassinatos.



As Forças Democráticas Sírias (FDS) e a polícia curda de Asayesh lançaram uma operação no domingo em Al Hol (nordeste da Síria), onde vivem cerca de 62.000 pessoas, a maioria mulheres e crianças.



Em cinco dias, "125 membros do EI foram presos", anunciou o porta-voz da polícia, Ali al Hassan.



Entre os presos, há vinte "responsáveis" por células que organizaram assassinatos no campo, disse o porta-voz em entrevista coletiva em Al Hol, transmitida por vários canais de televisão.



Neste ano, "mais de 47 assassinatos" foram perpetrados no campo, apontou Hassan.



Al Hol é o lar de mulheres e filhos estrangeiros de jihadistas do EI, bem como de famílias sírias e iraquianas.



As Nações Unidas alertaram repetidamente que a situação de segurança no campo está se deteriorando, após várias tentativas de evasão e ataques contra guardas e funcionários de ONGs.



"Numerosos elementos do EI se infiltraram" no campo de Al Hol se passando por "civis, com o objetivo de realizar suas atividades e se reorganizar", explicou o porta-voz da polícia.



Hassan advertiu ainda que o perigo "persistirá enquanto [...] a comunidade internacional não considerar o campo como um problema internacional sério, para o qual também deve oferecer soluções adaptadas".



Além disso, reiterou o apelo das autoridades curdas para que os estrangeiros presentes na Síria sejam repatriados.



Cerca de 10.000 mulheres e crianças estrangeiras vivem em um anexo em Al Hol, reservado especialmente para elas, de acordo com um relatório da ONU.



A maioria dos países, especialmente os europeus, reluta em repatriar seus cidadãos. Alguns, como a França, repatriaram um número limitado de crianças, a maioria órfãs.