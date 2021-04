Uruguai registra recorde diário de mortos por Covid

O Uruguai registrou nesta quinta-feira um recorde diário de 35 mortos pela Covid-19, superando mil óbitos desde o começo da pandemia, em meio à escalada dos contágios.



O país, de 3,5 milhões de habitantes, alcançou 1.009 mortos e totaliza 108.188 casos da doença desde que foi declarada a emergência sanitária, em março de 2020. O aumento sustentado dos casos coloca em risco o atendimento nos hospitais públicos e privados do país, onde 42% dos leitos estão ocupados por pacientes com Covid.



O país vive o pior momento da pandemia, mas o presidente Luis Lacalle Pou se mostrou resistente a endurecer as medidas para restringir a mobilidade, argumentando que seu governo não acredita em um "Estado policial" e mostrando confiança no programa de vacinação, que avança bem.



Quase 20% da população já recebeu ao menos a primeira dose da CoronaVac ou Pfizer desde o começo da campanha, em 1º de março.