O índice S&P; 500 superou um novo marco nesta quinta-feira (1) ao fechar acima do limite simbólico de 4.000 pontos ao final de uma sessão positiva para os gigantes tecnológicos na bolsa de Nova York.



O S&P;, que inclui as 500 maiores empresas cotadas em Wall Street, subiu 1,18% a 4.019,87 pontos.



O Nasdaq, com forte componente tecnológico, subiu 1,76% a 13.480,11 pontos, e o índice Dow Jones dos principais valores, subiu 0,52%, a 33.153,21 pontos.



PFIZER



BioNTech



JOHNSON & JOHNSON



GENERAL MOTORS



FORD MOTOR



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES



TD AMERITRADE HOLDING



TOYOTA MOTOR



Stellantis