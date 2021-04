Petróleo fecha em alta após anúncio do grupo Opep+ sobre aumento da oferta

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (1) após a decisão dos membros do grupo Opep+ de reduzir seus cortes de produção de cru a partir de maio.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 64,86 dólares em Londres, o que representa uma alta de 3,37% com relação ao fechamento da véspera.



Em Nova York, o WTI americano para entrega em maio subiu 3,87% até 61,45 dólares.



Nervoso, o mercado só tinha olhos nesta quinta para a cúpula ministerial da aliança formada pelos membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus dez aliados, conhecida pelo acrônimo Opep+.



Depois de três horas de debates, a aliança decidiu aumentar seu atual nível de produção em 350.000 barris diários em maio e junho, e depois em 450.000 barris diários em julho.