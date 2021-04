Grandes potências e Irã conversarão sobre questão nuclear na sexta-feira

A União Europeia (UE) organizará na sexta-feira (2) uma reunião da Comissão Mista de Grandes Potências e Irã para abordar "a perspectiva de um eventual retorno dos Estados Unidos" às negociações, anunciou o chefe da diplomacia europeia Josep Borrell nesta quinta-feira (1º).



A deliberação, presidida por um representante da UE, reunirá China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Irã, segundo o texto.



"Os participantes discutirão a perspectiva de um possível retorno dos Estados Unidos ao JCPOA (Plano de Ação Integral Conjuunto alcançado em Viena em 2015) e sobre a forma de garantir a aplicação completa e eficaz do acordo por todas as partes", afirmou.



O JCPOA foi assinado após anos de negociações trabalhosas lideradas pelos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump o abandonou em 2018, após classificá-lo como um acordo ruim e excessivamente benéfico para Teerã.



Seu sucessor na Casa Branca Joe Biden prometeu retornar ao acordo, mas com a condição de que Teerã também volte a respeitar as cláusulas do pacto que tem violado progressivamente, principalmente depois que os Estados Unidos impuseram novamente as duras sanções.



Essas sanções prejudicam a economia iraniana. Em resposta, Teerã começou a produzir urânio metálico para abastecer seu reator de pesquisa, excedendo os limites acordados em Viena em 2015.



Há vários meses, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) expressa sua preocupação com a possível presença de material nuclear em vários lugares não declarados.