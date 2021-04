Os países produtores de petróleo vinculados ao acordo Opep+, liderados pela Arábia Saudita e Rússia e reunidos em cúpula nesta quinta-feira (1º), decidiram aliviar gradativamente seus cortes na produção a partir do mês de maio.



"A reunião aprovou o ajuste dos níveis de produção para maio, junho e julho de 2021", explica a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em nota divulgada no site do cartel após o encerramento da cúpula.