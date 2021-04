Encontrado na Itália quadro de Poussin roubado pelos nazistas

Uma pintura do célebre pintor francês do século XVII Nicolas Poussin, roubada na França em 1944 pelos nazistas, foi encontrada na Itália e devolvida aos seus donos - anunciou a polícia italiana nesta quinta-feira (1º).



A tela "Loth avec ses deux filles lui servant à boire", um óleo de 120x150 cm, foi roubado durante a ocupação dos alemães em Poitiers (centro-oeste da França), segundo um comunicado divulgado pelos carabineiros italianos.



Os proprietários iniciaram a busca ao final da guerra, em 1946, e, no ano seguinte, a pintura foi incluída na lista de propriedades espoliadas da França durante a Segunda Guerra Mundial.



Em 2020, os herdeiros da obra, uma suíça de 98 anos e um americano de 65, apresentaram uma denúncia na Itália, por intermédio de um advogado local.



O órgão italiano especializado na proteção do patrimônio cultural conseguiu encontrar o quadro, cujo percurso pela Europa nas décadas que se seguiram ao seu roubo é difícil de estabelecer.



Em 2017, contudo, o quadro foi comprado na França por um antiquário italiano, que depois o revendeu para outro antiquário, também italiano.



Este último o exibiu em 2019 na Holanda, e foi durante essa exposição que um especialista de arte holandesa, residente na Itália, reconheceu a pintura como a roubada.



Os "carabinieri" seguiram o rastro da pintura e, finalmente, descobriram a obra na casa de um antiquário perto de Pádua, no nordeste da Itália.



A tela foi apreendida e devolvida aos seus legítimos proprietários, conclui o comunicado, sem especificar a data e o local da devolução.