Quatro pessoas morrem em tiroteio na Califórnia

Quatro pessoas, entre elas uma criança, foram mortas na quarta-feira (1º) quando um homem abriu fogo contra um prédio comercial na cidade de Orange, ao sul de Los Angeles - disse a polícia.



O agressor, cujas motivações ainda são desconhecidas, também foi baleado após intervenção policial e foi levado para um hospital. Sua condição é crítica, segundo a policial Jennifer Amat.



Os policiais estão tentando esclarecer se ele foi ferido na troca de tiros com a polícia, ou se ele se autoinfligiu.



Uma quinta vítima, uma mulher ferida, também foi hospitalizada, e seu estado é muito grave. A polícia não divulgou detalhes sobre as vítimas.



O tiroteio ocorreu por volta das 17h30 locais, no último andar de um pequeno prédio comercial. De acordo com um jornal local, nele ficam escritórios de uma companhia de seguros, uma consultoria financeira e uma loja para conserto de telefones celulares.



Segundo o jornal Los Angeles Times, os policiais que chegaram ao local receberam disparos e reagiram.



"Não tivemos um incidente semelhante em Orange desde 1997", afirmou Jennifer Amata, referindo-se a um tiroteio que deixou quatro mortos.



"É horrível, devastador", disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom.



Este episódio se segue a dois ataques nos EUA nas últimas semanas, que relançaram o debate sobre a proliferação de armas de fogo no país.



Em 22 de março, um agressor matou dez pessoas em um supermercado em Boulder no Colorado, menos de uma semana depois que um homem matou oito pessoas em casas de massagem asiáticas na Geórgia, em Atlanta.