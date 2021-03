Enviado especial para o clima dos EUA, Kerry visitará Emirados, Índia e Bangladesh

O enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, viajará para os Emirados Árabes Unidos, Índia e Bangladesh antes de uma cúpula do clima que Washington sediará no mês que vem, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado desta quarta-feira (31).



Os líderes dos três países estão entre os 40 convidados para uma reunião virtual de dois dias, com início agendado para 22 de abril, e que deve marcar o retorno dos Estados Unidos à linha de frente da luta contra a crise climática, depois que o ex-presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do processo.



Espera-se que os EUA assumam novos e ambiciosos compromissos para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa nos termos do acordo climático de Paris em breve, o que encorajaria outros a impulsionar seus próprios objetivos.



Kerry visitará Abu Dhabi, Nova Délhi e Daca entre 1º e 9 de abril, segundo o comunicado do Departamento de Estado.



O Acordo de Paris deixou os países encarregados de estabelecer suas próprias metas e fazer suas próprias medições de redução de emissões, mas exige que eles revisem regularmente suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).



O objetivo do acordo é limitar o aumento da temperatura global até o final do século em cerca de 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais - sob o risco de deixar grande parte do planeta inóspito à vida.



Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, que retêm o calor na atmosfera.



O anúncio da viagem ocorre em um momento em que o governo do presidente Joe Biden se preparava para tentar aprovar um pacote de vários trilhões de dólares no Congresso para modernizar a infraestrutura obsoleta, ao mesmo tempo em que foca numa mudança para energia renovável e carros elétricos.