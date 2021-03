O governo de Joe Biden considera a Cisjordânia um território "ocupado" por Israel, informou o Departamento de Estado, nesta quarta-feira (31), após divulgar um relatório no dia anterior que parecia querer evitar esses termos.



"É um fato histórico que Israel ocupou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e as Colinas de Golan depois da guerra de 1967", disse o porta-voz da diplomacia dos Estados Unidos, Ned Price, a repórteres.



Além disso, garantiu que o relatório anual sobre direitos humanos publicado na véspera por Washington "usa bem o termo" ocupação "no contexto do atual estado da Cisjordânia".



"Esta é a velha posição de governos anteriores", tanto democratas quanto republicanos, "por várias décadas", insistiu.



Nesse relatório, o Departamento de Estado intitulou de "Israel, Cisjordânia e Gaza" a seção que até o início do mandato do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump era rotulada como "Israel e os Territórios Ocupados".



A administração do democrata Joe Biden, portanto, parecia querer abster-se de falar explicitamente da Cisjordânia como um território "ocupado", em linha com a diplomacia de estado pró-hebraica do governo republicano anterior.



No entanto, apesar de evitar reverter para a designação de "territórios ocupados", o Departamento inseriu um parágrafo explicando que as palavras usadas "não refletem uma posição sobre nenhuma das questões relacionadas à situação final que deve ser negociada pelas partes em conflito, em particular as fronteiras específicas da soberania israelense em Jerusalém, ou as fronteiras entre Israel e um futuro estado palestino".



"Esta seção do relatório cobre Israel, bem como as Colinas de Golã e os territórios de Jerusalém Oriental que Israel ocupou durante a guerra de junho de 1967", dizem seus autores.



Além disso, indicam que "os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como a capital de Israel em 2017 e sua soberania sobre as Colinas de Golã em 2019", sem recuar nessas decisões.



Price afirmou nesta quarta-feira que isso não reflete uma mudança de postura por parte do governo Biden, que, ao contrário de Trump, defende claramente uma solução de dois Estados, Israel e Palestina.