Mãe de salvadorenha morta no México pede a Biden que EUA receba suas netas

A mãe da salvadorenha Victoria Salazar, que morreu depois de uma ação da polícia no México, pediu nesta quarta-feira (31) que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que lhe "estenda a mão" e dê refúgio às suas duas netas, filhas da vítima.



Rosibel Arriaza, mãe de Victoria, se preparava nesta quarta-feira para viajar para o México para ver o corpo de sua filha assassinada e se reencontrar com suas netas, apesar de uma delas estar desaparecida.



"Vou com a esperança de ver minhas netas, confortando-as, embora tenha a angústia de que uma das meninas esteja desaparecida e espero que ela possa aparecer em breve", disse Arriaza à AFP por telefone antes de embarcar para o México.



O governo salvadorenho lhe concedeu ajuda para a viagem e estadia naquele país, explicou.



"Tenho medo de que algo aconteça às minhas netas no México e não quero trazê-las para El Salvador. Quero pedir ao presidente Biden que me ajude, estenda a mão e dê refúgio a minhas netas nos Estados Unidos", acrescentou Arriaza.



"Não sei quando vou voltar, nem se vou poder trazer o corpo da minha filha comigo para o país, não sei, tem sido tudo muito difícil", disse a mãe de Victoria, que pede justiça pelo assassinato de sua filha.



A salvadorenha, que morreu no sábado após ser subjugada por um policial em Tulum, estado de Quintana Roo, no sul do país, morava no México há cinco anos e era mãe de duas meninas de 15 e 16 anos.



Segundo informações das autoridades mexicanas, o companheiro de Victoria foi preso por supostamente abusar da filha mais nova da vítima.



O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, indicou no Twitter que Victoria havia denunciado seu parceiro semanas atrás e que ela levou sua filha a um abrigo para protegê-la de seu agressor.



"Peço ao presidente Biden que me faça um favor e me dê algo, abrigo ou algo para minhas netas, porque tenho esperança de que minha outra neta desaparecida apareça", insistiu Arriaza.



Twitter