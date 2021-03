Mianmar enfrenta um risco "sem precedentes" de "guerra civil", afirmou nesta quarta-feira (31) a emissária da ONU Christine Schraner Burgener, que pediu ao Conselho de Segurança para usar "todos os meios" para evitar uma "catástrofe" e um "banho de sangue".



"Isto pode acontecer diante dos nossos olhos e um fracasso para evitar uma nova escalada das atrocidades custará ao mundo muito mais a longo prazo" do que uma ação imediata, declarou a enviada especial do secretário-geral da ONU para Mianmar, durante uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança, segundo um discurso obtido pela AFP.