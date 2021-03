Sem prevenção, Américas podem enfrentar maior pico da pandemia (Opas)

A Organização Pan-americana da Saúde (Opas) alertou nesta quarta-feira (31) que os casos de covid-19 estão em alta nas Américas e que, sem ações de prevenção, existe o risco de que este pico seja pior que o enfrentado por muitos países no ano passado.



A diretora da Opas, Carissa Etienne, afirmou que existe um "aumento dos casos em toda a região, inclusive em lugares que pareciam ter contido ou evitado os surtos", e alertou que há um "risco real" de que este auge seja pior que o registrado no ano passado em muitos países.



"Sem medidas preventivas, a nossa região poderia enfrentar um auge maior o anterior", disse ela em coletiva de imprensa virtual.



Etienne informou que países como Paraguai, Uruguai e Cuba estão vivenciando neste ano surtos de magnitude maior do que os de 2020.



A especialista alertou que em vários países o avanço da pandemia está "transbordando" os hospitais.



Segundo ela, em dois estados brasileiros a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI) estão acima de 80%, enquanto na Jamaica os centros estão operando "acima de sua capacidade".



"A mortalidade aumenta quando isso acontece, porque os pacientes têm dificuldades para encontrar os cuidados que precisam e os profissionais da saúde estão sobrecarregados atendendo muita gente ao mesmo tempo", disse Etienne.



A chefe da Opas pediu para todos os países ficarem em alerta. A "complacência leva a mais casos", enfatizou.



Etienne também ressaltou que não há vacinas suficientes para deter os surtos ativos e defendeu a prevenção.