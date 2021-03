UE recebeu quase 107 milhões de doses de vacina anticovid no 1º trimestre

A União Europeia (UE) recebeu quase 107 milhões de doses da vacina anticovid no primeiro trimestre de 2021, embora espere um aumento no ritmo de entregas nas próximas semanas - anunciou a Comissão Europeia nesta quarta-feira (31).



Deste total, são cerca de 29,8 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca, 67,2 milhões de doses da e 9,8 milhões da Moderna, detalhou um porta-voz da Comissão.



Inicialmente, a AstraZeneca havia prometido entregar 120 milhões de doses aos 27 países do bloco no primeiro trimestre, mas recuou, reconhecendo que conseguirá fornecer apenas 30 milhões.



Até 24 de março, a AstraZeneca entregou 19 milhões de doses, segundo uma fonte europeia.



Depois da descoberta de 29 milhões de doses em um depósito na Itália há uma semana, porém, o grupo anunciou que 10 milhões delas serão entregues a países da UE na última semana de março, antes de outros 6 milhões em abril.



A vacina da AstraZeneca também tem sido motivo de preocupação, após casos de problemas sanguíneos graves identificados em pessoas que foram imunizadas com este fármaco.



Na terça-feira, a Alemanha anunciou que vai restringir a vacina para pessoas com menos de 60 anos. Já a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), que em 19 de março havia considerado este imunizante "seguro e eficaz", voltará a votar sobre o tema.



No segundo trimestre, os países do bloco devem receber pelo menos 360 milhões de doses, disse uma fonte europeia na semana passada.



São esperados 200 milhões de doses da 35 milhões da Moderna, 55 milhões da vacina da Johnson & Johnson (recentemente aprovada pelo órgão regulador europeu), além de 70 milhões de doses da AstraZeneca (dos 180 milhões inicialmente planejados).



As primeiras doses da vacina de dose única da Johnson & Johnson "serão distribuídas e administradas nas próximas semanas", disse o porta-voz da Comissão nesta quarta, sem dar mais detalhes.