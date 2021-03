Desemprego no Brasil voltou a subir em janeiro para 14,2%

O desemprego no Brasil subiu em novembro-janeiro, no início da segunda onda da pandemia no país, para 14,2%, depois de quatro quedas sucessivas que levaram o índice a 13,9% em outubro-dezembro, de acordo com dados oficiais publicados nesta quarta-feira (31).



Em novembro-janeiro de 2020, antes do registro do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o índice de desemprego da maior economia latino-americana era de 11,2%, três pontos percentuais a menos que na atualidade.



O número de pessoas em busca de trabalho chegou a 14,2 milhões, 2,3 milhões a mais que um ano atrás, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que realiza suas pesquisas com base em trimestres móveis.



O IBGE explica que o último período analisado reflete ainda a influência positiva do fim de ano, já que "novembro e dezembro foram meses de crescimentos importantes" da ocupação.



A economia brasileira se contraiu 4,1% no ano passado, muito menos que o esperado no início da pandemia, graças ao auxílio emergencial pago a quase um terço da população para enfrentar os efeitos das medidas de confinamento.



Esse auxílio, no entanto, acabou em janeiro, quando a doença voltou a aumentar até sair de controle.



O país registra mais de 317.000 mortes de covid-19, com uma média em sete dias de mais de 2.700, quase quatro vezes maior que em janeiro.