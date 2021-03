Festival de música de Glastonbury organiza evento online

Os organizadores do festival de Glastonbury, cancelado pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia, anunciaram nesta quarta-feira (31) que em 22 de maio realizarão um evento musical online ao vivo e sem público, no qual participarão artistas como Coldplay.



Damon Albarn, Jorja Smith, Haim, Wolf Alice e Michael Kiwanuka, entre outros, também fazem parte da programação deste grande show virtual de cinco horas de duração, para o qual os ingressos já estão à venda, anunciou a organizadora Emily Eavis.



"Será como o festival, mas sem o público", disse Eavis à BBC, afirmando que o evento, nomeado "Live At Worthy Farm", será gravado em um local habitual do festival, uma fazenda na região de Somerset, no sudoeste da Inglaterra.



As entradas para o concerto, que incluirá "convidados surpresa", estão à venda por 20 libras (27 dólares, 23 euros) cada.



Eavis explicou que está planejando uma próxima edição do festival em 2022. "Voltaremos no ano que vem, esse é o plano, estamos trabalhando nisso e cruzando os dedos", disse.



Realizado todo ano no final de junho, o festival de Glastonbury costuma receber mais de 200.000 pessoas.



Os organizadores anunciaram em janeiro seu cancelamento em 2021, pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia.



O Reino Unido é o país da Europa mais castigado pela pandemia, com quase 127.000 mortes, e está saindo muito progressivamente de longos meses de um terceiro confinamento nacional, se apoiando em uma campanha de vacinação que já chegou aos 30,5 milhões de vacinados, 60% dos adultos.