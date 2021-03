Recuperação abaixo do esperado de novos empregos no setor privado dos EUA

O número de empregos criados no setor privado nos Estados Unidos aumentou fortemente em março em relação à fevereiro, mas foi um pouco menor que o previsto, segundo a pesquisa mensal da empresa de serviços empresariais ADP publicada nesta quarta-feira (31).



As empresas privadas criaram 517.000 empregos em março nos Estados Unidos, menos que os 525.000 antecipados pelos analistas, mas muito mais que os 176.000 registrados em fevereiro (revisado em alta).



"Constatamos uma melhora líquida nos dados sobre o mercado de trabalho em março, que registra a progressão mais forte desde setembro de 2020", disse em nota Nela Richardson, economista-chefe da ADP.



A recuperação ocorreu especialmente no setor de serviços, incluindo a indústria de lazer e hotelaria, uma das mais afetadas pela pandemia de covid-19 devido às medidas de restrição impostas para conter a propagação do vírus.



Em março foram criados 437.000 empregos no setor de serviços, dos quais 167.000 foram em lazer e hotelaria.